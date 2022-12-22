Зеленский подарил Конгрессу флаг Украины, который ему передали в Бахмуте

22 декабря, 03:45
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Владимир Зеленский передал флаг Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

Владимир Зеленский передал флаг Нэнси Пелоси (Фото:REUTERS/Jonathan Ernst)

После выступления в Конгрессе США, президент Украины Владимир Зеленский подарил флаг, который ему передали украинские военные в Бахмуте.

"Они просили дать это знамя членам палаты и сенаторам. Тем, чьи решения могут спасти миллионы людей. Пусть эти решения будут приняты, а этот флаг будет с вами", - заявил президент.

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Взамен Нэнси Пелоси передала президенту флаг США, развевающийся над зданием Капитолия 21 декабря, в день визита Зеленского.

https://www.youtube.com/embed/fB4PZoHXryc

Президент Украины Владимир Зеленский отправился с неанонсированной поездкой в США, которая стала первым его визитом за границу с начала развязанной Россией полномасштабной войны. В среду, 21 декабря, он выступит в Конгрессе США и встретится с американским лидером Джо Байденом.

21 декабря Белый дом подтвердил предоставление Украине систем Patriot — их передадут в рамках нового военного пакета помощи почти на $2 миллиарда.

Около $9 миллиардов из этих средств пойдут украинским военным на разные нужды, включая обучение, вооружение, материально-техническое обеспечение и зарплату.

Кроме того, США предоставит $13 миллиардов в экономическую поддержку украинскому правительству.

https://www.youtube.com/watch?v=jNjdAQmYo1A
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Конгресс США Война в Украине Владимир Зеленский Бахмут Нэнси Пелоси Война России против Украины

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