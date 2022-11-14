Зеленский вручил государственные награды военным, отличившимся во время освобождения Херсона и области — фото 14 ноября, 17:57 Зеленский вручил государственные награды военным (Фото:president.gov.ua)

В понедельник, 14 ноября в рамках рабочей поездки на деоккупированную часть Херсонской области президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся во время освобождения Херсона и области.

Об этом сообщил Офис президента.

Глава государства подчеркнул, что освобождение территорий дается Украине нелегко. За этим колоссальные усилия украинских защитников.

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«Враг ничего просто так нам не отдает. В этой войне мы платим очень высокую цену. Свобода стоит нам жизни и здоровья наших лучших людей», — сказал он.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Зеленский поблагодарил воинов за мужество и самоотверженность в защите Украины.

Президент присвоил звание Героя Украины и вручил орден Золотой Звезды сержанту Андрею Орлову, который с марта 2022 года участвует воюет против России.



В сентябре в составе разведывательной группы военнослужащий осуществлял удачную корректировку огня артиллерии и авиации по скоплению сил противника в районе населенного пункта Малая Сейдеминуха Херсонской области. Была уничтожена техника и личный состав врага.

Разведывательная группа также вела стрелковый бой с превосходящими силами противника. В результате враг отступил.

Во время боя сержант получил осколочное ранение уха и шеи. 10 ноября в составе разведывательного отряда Андрей Орлов участвовал в освобождении Снегиревки и лично поднял флаг над зданием районной администрации.

Орденом Богдана Хмельницкого I степени Зеленский наградил командующего оперативно-стратегической группировкой войск Херсон, бригадного генерала Александра Тарнавского.

Благодаря его умелому руководству наступательной операцией удалось добиться минимальных потерь личного состава, вооружения и военной техники и выполнить задачи по освобождению правобережной части Херсонской области и Херсона (в общей сложности более 80 населенных пунктов).

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины орденом Богдана Хмельницкого І степени награждены майор Юрий Брехарь, орден Богдана Хмельницкого ІІ степени — капитан Михаил Фришнич.

23 воина получили от президента орден Богдана Хмельницкого ІІІ степени, 12 защитников — орден За мужество ІІІ степени

Президент Украины Владимир Зеленский 14 ноября посетил Херсон, совершив очередной символический шаг, сравнимый с его знаковым визитом в уволенный Изюм ровно два месяца назад.