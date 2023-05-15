Зеленский в Германии чуть не потерял телефон — фото 15 мая, 00:45 Владимир Зеленский в вертолете в Германии (Фото:REUTERS/Fabrizio Bensch)

Президент Украины Владимир Зеленский чуть не потерял свой телефон во время визита в Германию.

Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что президент оставил свой телефон и зарядку в автомобиле, на котором приехал для встречи с канцлером Олафом Шольцем.

Фото: Bild

После встречи президент поспешил к вертолету, но о телефоне забыл. Офицер Федерального управления криминальной полиции забрал телефон Зеленского и побежал к вертолету.

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Фото: Bild

Зеленский улыбнулся и поблагодарил офицера, вернувшего его телефон и зарядку.

Фото: Bild

14 мая президент Украины Владимир Зеленский совершил свой визит в Германию. В Берлине он встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцом.



13 мая Германия анонсировала масштабный пакет военной помощи для Украины на 2,7 млрд евро. В частности, речь идет о танках, беспилотниках и новых системах ПВО.