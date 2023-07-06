«Надо включить мозги». Зеленский в Болгарии раскритиковал лидеров, которые не хотят поддерживать Украину 6 июля, 20:06 Владимир Зеленский (Фото:ПСОПУ)

В четверг, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский, находясь в Болгарии, рассказал, почему важно поддерживать Украину в защите от полномасштабной российской агрессии. По его словам, пока украинцы сдерживают российских оккупантов, война не придет на другие территории.

Об этом Зеленский рассказал во время пресс-конференции в Болгарии.

Зеленский отметил, что лидеры, которые не помогают Украине, имеют влияние на общество своей страны и таким образом, влияют на негативное восприятие помощи Украине некоторыми людьми.

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«Один из лидеров говорит, что надо помогать, а другой лидер, который имеет влияние на 20%, 15%, 30% и имеет доступ к медиа, говорит, что не нужно. Люди смотрят и один раз думают. Другой раз — начинают прислушиваться. А когда им ежедневно в новостях говорят об этом, они начинают в это верить», — отметил Зеленский.

Глава государства также отметил, что именно в этом заключается глобальная проблема российского населения, которое не анализировало информацию и поверило в дезинформацию.

«Они решили не анализировать ничего, а поверить в дезинформацию. И эти 30 лет этой дезинформации привели, что они верят в режим фашизма», — сказал Зеленский.

Он отметил, что, пока защитники Украины сдерживают российскую агрессию, война не пойдет дальше.

Кроме того, он отметил важность поддержки Украины, поскольку есть вероятность, что война может прийти в любую страну.

«Если лидеры очень „прагматичные“, то хотя бы с этой точки зрения надо включить твой мозг и понять, что, пока украинцы воюют, то помогай им, иначе есть вероятность, что война потом придет к тебе. И не надо гадать, что будет у тебя, — посмотри на Украину», — подчеркнул президент Украины.

В четверг, 6 июля, Зеленский прибыл с визитом в Болгарию.

Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков договорились активизировать оборонное сотрудничество.

