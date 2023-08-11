«Зеленский — мастер простых решений». ТЦК — бордели, где пахнет табаком и алкоголем. Поможет ли увольнение военкомов — Давыдюк

11 августа, 17:37
NV Премиум
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В Украине уволят всех областных военкомов, — Зеленский (Фото:Полтавский областной ТЦК и СП / Facebook)

В Украине уволят всех областных военкомов, — Зеленский (Фото:Полтавский областной ТЦК и СП / Facebook)

Политолог Николай Давидюк в эфире Radio NV оценил, насколько популистским является решение президента Владимир Зеленского относительно увольнения всех областных военкомов.

«Зеленский — в целом, политически — мастер простых решений. Простых, хайповых, медийных, понятных. Это его стиль. <...> Я думаю, [решение] медийное в частности, в невоенное время мы бы могли говорить, что это популизм. Но на самом деле, чтобы все другие военкомы (до самого низкого) услышали, что дело серьезное, то, наверное, на такое решение можно пойти. На самом деле оно не страшное: заменят 25 человек, ничего», — считает Давыдюк.

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Но политолог опасается, чтобы уволенные не уехали за границу вместе с полученными взятками:

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Военкомат Военкоматы Владимир Зеленский Военком Радио NV Война России против Украины Николай Давидюк ТЦК

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