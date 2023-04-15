Зеленский уверен, что Россию привлекут к ответственности за геноцид украинцев

15 апреля, 23:33
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уверен в том, что Россия будет отвечать за геноцид украинского народа.

«Мы обеспечим на всех уровнях, в том числе и на юридическом, полную ответственность России за совершенное против Украины и украинцев. И я благодарю всех партнеров, которые помогают приближать приговоры для оккупантов — для российских убийц и террористов», — заявил президент.

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Он напомнил, что в Вильнюсе состоялась встреча стран, входящих в общую следственную группу по расследованию преступлений оккупантов в Украине.

«Один из результатов встречи — соглашение — как раз вчера его подписали. Соглашение о совместном расследовании не только российских военных преступлений, но и преступления геноцида», - заявил Зеленский.

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Верховная Рада 14 апреля 2022 года признала действия России в Украине геноцидом украинского народа и призвала мировое сообщество сделать то же самое.

Геноцидом российские преступления уже официально признали Сенат Чехии, Сенат Канады, парламент Эстонии, Сейм Латвии и некоторые другие страны.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Геноцид Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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