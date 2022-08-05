Зеленский установил награду За оборону Украины 5 августа, 23:55 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Владимир Зеленский установил награду За оборону Украины.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.

Этим указом президент постановил наградить отличием За оборону Украины военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Управления государственной охраны Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, сотрудников разведывательных органов, прокуроров, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, уголовно-исполнительной службы, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро Украины, должностных лиц таможенных органов, работников Службы судебной охраны, членов добровольческих формирований территориальных общин, принимавших непосредственное участие в осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, в осуществлении мер по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией российской федерации против Украины.

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Также этим отличием, согласно указу, будут награждены работники центральных и местных органов исполнительной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, которые привлекались непосредственно к выполнению задач по обеспечению мероприятий по обеспечению обороны Украины, защите безопасности населения и интересов государства в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией российской федерации против Украины, проявили при этом самоотверженность и внесли значительный личный вклад в укрепление обороны Украины и лиц, осуществлявших волонтерскую деятельность или иным образом активно способствовавших выполнению задач, связанных с обеспечением осуществления мер по обеспечению обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины.

Документ вступает в силу дня опубликования.

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