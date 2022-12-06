Зеленский в День ВСУ приехал на Донбасс 6 декабря, 12:19 Владимир Зеленский записывает видеопоздравление с Днем ВСУ, стоя у стеллы на въезде в Славянск Донецкой области (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTER)

Во вторник, 6 декабря, когда отмечается День Вооруженных Сил Украины, президент Владимир Зеленский приехал на Донбасс.

Глава государства опубликовал в своих социальных сетях видео рядом со стелой на въезде в город Славянск Донецкой области.

«Традиционно я встречаю этот день на передовой с нашими бойцами. На Донбассе зона боевых действий стала больше, а борьба — тяжелее», — сказал он.

Видео дня

Глава государства добавил, что есть то, что остается неизменным — это отвага ВСУ.



По словам Зеленского, «кто-то назвал себя второй армией мира, но все видят у кого первое место».

Президент подчеркнул, что сегодня не только День ВСУ, а сейчас год ВСУ и время ВСУ.

«Время, когда все видят, кто такие украинские защитники и защитницы», — сказал он.

Ранее на сайте президента было опубликовано его поздравление с Днем ВСУ. В нем, в частности, подчеркивалось, что благодаря украинским воинам удалось разрушить имперские планы РФ.

Также видеообращение по поводу Дня Вооруженных Сил Украины записал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он подчеркнул, что прежде всего, думает о погибших воинах и о девятилетнем пути украинцев к свободе от российского угнетения.

Во вторник, 6 декабря, украинцы отмечают День Вооруженных сил Украины. В этом году наравне с Днем защитника (14 октября) это один из самых знаковых праздников года — на фоне полномасштабной войны, которую ведет против Украины Россия.