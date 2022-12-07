Зеленский и «дух Украины» стали человеком года по версии журнала TIME 7 декабря, 14:50 Обложка TIME (Фото:TIME)

Президент Украины Владимир Зеленский и «дух Украины» стали человеком года по версии журнала Time.

«В биографии Зеленского мало что предсказывало его готовность стоять и бороться. Он никогда не служил в армии и не проявлял большого интереса к ее делам. Он стал президентом только с апреля 2019 года», — сказано в статье.

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Издание пишет, что как оказалось, предыдущий опыт Зеленского имел свои преимущества.

«Зеленский был приспосабливаемым, обученным не терять самообладания под давлением. Он умел читать толпу и реагировать на ее настроения и ожидания. Теперь его аудиторией был весь мир. Он был полон решимости не подвести их», — пишет журнал.

В материале издания говорится о визите главы государства в освобожденный Херсон.

«Зачем давать им шанс уничтожить (Зеленского — ред)? Очевидной причиной была информационная война, ставшая специальностью Зеленского. Войдя в город, который Владимир Путин считал своим, лидер Украины сделал бы дыру в историях о завоевании и имперской славе, которые российские пропагандисты использовали месяцами для оправдания войны», — говорится в статье.

В материале сказано, что причиной своего визита в Херсон Зеленский назвал людей.

Также в статье рассказывается, что большую часть этого года Зеленский жил отдельно от жены и двух детей.

«Главная причина — безопасность; его присутствие подвергало бы их большему риску. Но он также считает, что было бы неправильно возвращаться к домашним привычкам, пока так много украинских семей остаются разделенными войной», — говорится в материале.



Time пишет, что у Зеленского видение победы теперь выходит за пределы освобождения территории.

«В нашем интервью на обратном пути из Херсона Зеленский подчеркнул, что вторжение этого года — это лишь очередная попытка России за последний век покорить Украину. Он намерен сделать ее последней, даже если это потребует гораздо больше времени и жертв», — говорится в статье.

Зеленский заявил, что еще слишком рано оценивать, можно ли достичь этой цели.

«Позже нас будут судить», — сказал он.