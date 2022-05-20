Зеленский стал самым влиятельным человеком года по версии читателей Time 20 мая, 01:09 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Читатели журнала Time назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком 2022 года.



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Об этом говорится на сайте издания Time.

"Когда в феврале российские войска начали полномасштабное вторжение в Украину, Зеленский, комик, не имевший политического опыта до избрания президентом Украины в 2019 году, вышел на мировую арену и сплотил лидеров для поддержки Украины", — говорится в сообщении.

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За Зеленского проголосовали более 3,3 миллиона читателей. Он занял первое место с 5% голосов.

На втором месте оказался гендиректор Tesla и SpaceX Илон Маск с 3,5% голосов. В декабре прошлого года Маск был назван "Человеком года 2021" по версии журнала Time.

Третье место с 3,4% голосов занял премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

За Джонсоном с 3,2% голосов следуют медицинские работники, которые по-прежнему играют важную роль в продолжающейся борьбе с COVID-19.

Президент США Джо Байден занял пятое место c 3,1% голосов.

Отмечено, что список Time100 2022, который будет выбран редакторами Time, обнародуют 23 мая.

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