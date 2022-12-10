«Всколыхнул свободный мир». Зеленский стал Человеком года по версии журнала Profil 10 декабря, 16:03 Зеленский стал Человеком года по версии австрийского журнала Profil (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Главный информационно-политический журнал Австрии Profil назвал президента Украины Владимира Зеленского Человеком года из-за его влияния на судьбу Украины и свободного мира в целом.

Об этом говорится на сайте издания.

В статье под названием Владимир Зеленский: Человек, всколыхнувший свободный мир отмечается, что Зеленский воспринимается в мире «не только как представитель Украины, которая подвергается нападению со стороны России, но и как человек Запада».

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«Каждый, кто считает себя частью Запада в мыслях, идеологически и в реальности — а это касается как Австрийской Республики, так и журнала новостей Profil — приходит к неизбежному выводу: Зеленский — это наш человек. И это не связано с нехваткой оригинальности, когда британская газета Financial Times, американский журнал Time, а теперь и журнал Profil считают одно и то же лицо наиболее важным и влиятельным в этом году», — говорится в материале.

Profil указывает на то, что Зеленский после полномасштабного российского вторжения в Украину решил не покидать свою страну и не сдаваться, отдав приказ украинской армии сопротивляться. «Этим храбрым поступком он заслуживает уважения», — говорится в статье.

При этом президенту удалось убедить союзников на Западе помочь Украине и сохранить эту поддержку.

«Он снова и снова предупреждает, что нападение Путина на Украину является фактически нападением на свободный мир, и поэтому он должен стать на сторону Украины. Владимиру Зеленскому совсем нетрудно ссылаться на западные ценности в борьбе с российским диктатором, и все понимают, что он имеет в виду. Это борьба за свободу и демократическое самоопределение», — отмечают в журнале.

Как сообщается, Зеленскому также удалось инициировать «возвращение» Запада, в том числе НАТО, и поиск им своего смысла существования.

«Влияние Владимира Зеленского на судьбу Украины и Запада в этом году делает его, по мнению редакции, Человеком года», — заявили в Profil.

Ранее сообщалось, что читатели журнала Time назвали президента Украины Владимира Зеленского самым влиятельным человеком 2022 года.