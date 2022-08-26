Остаться на плаву — не удастся. Зеленский сравнил РФ с Титаником

26 августа, 03:31
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство-террорист Россия пытается создать в мире большое число катастроф, кризисов и проблем.

В то же время, глава государства отметил, что «главную катастрофу терпит сама Россия». Зеленский сравнил РФ с Титаником.

Президент заверил, что российские оккупанты ответят за каждый обстрел мирного населения в Украине.

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«За каждый обстрел — будет ответ оккупантам. За Орехов — будет. За Чаплино — будет. За Шепетовку — будет, за Миргород, за Харьков, за Мариуполь и города Донбасса, за всех остальных, по кому бьют российские военные, будет им ответ. Россия подготовила и нашему государству, и Европе, и миру много проблем, кризисов и катастроф. Но наибольшую катастрофу все же терпит она сама, само государство-террорист. Этот Титаник пришел к своему айсбергу 24 февраля, и как бы они ни пытались остаться на плаву — у них это не получится», — заявил Зеленский.

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https://www.youtube.com/watch?v=npHTmytplHk
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Россия Титаник Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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