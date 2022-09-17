Зверства рашистов на оккупированных территориях напоминают нацистские — Зеленский 17 сентября, 23:29 Эксгумация тел в месте массового захоронения вблизи Изюма (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил российских военных с нацистами, комментируя зверства оккупантов на освобожденных территориях.

«Даже на обычном вокзале Казачьей Лопани нашли помещение для пыток, нашли инструменты для пыток током. Это просто вокзал! Пытка была повсеместной практикой на оккупированной территории. Так поступали нацисты. Так поступают рашисты. И будут отвечать так же — и на поле боя, и в залах суда», — заявил президент.



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Глава государства заверил, что будут установлены личности всех, кто совершал зверства на оккупированных территориях.

Зеленский сообщил, что людям на освобожденных территориях доставили продукты, лекарства, возвращается энергообеспечение, привезли пенсии, восстанавливается работа транспорта, железной дороги.

«Многие российские солдаты поняли, что у них на украинской земле нет никаких шансов, что они будут разбиты. Наиболее разумные сдаются в плен, и мы им гарантируем соблюдение всех прав в соответствии с конвенциями и мы будем давить и дальше, чтобы все оккупанты это поняли», — заявил Зеленский.

16 сентября Генштаб ВСУ обнародовал фото массового захоронения в Изюме. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский рассказал о более чем 400 телах со следами пыток. В Минреинтеграции предположили, что количество жертв может быть больше, чем в Буче.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в месте массового захоронения в лесополосе обнаружили тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди эксгумированных тел 99% с признаками насильственной смерти.

В Американском институте изучения войны (ISW) предполагают, что украинские защитники при освобождении оккупированных населенных пунктов, вероятно, будут продолжать находить доказательства новых российских военных преступлений и зверств.



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