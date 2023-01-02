Зеленский создал Олешковскую городскую военную администрацию 2 января, 18:57 Город Олешки, Херсонская область (Фото:esu.com.ua)

В понедельник, 2 января, президент Украины Владимир Зеленский создал Олешковскую городскую военную администрацию.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Офиса президента.

Также Зеленский назначил главой новосозданной военной администрации Татьяну Гасаненко.

По состоянию на 2 января Олешки все еще находятся под временной оккупацией россиян.

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3 декабря в Центре национального сопротивления сообщили, что россияне вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки.

Ранее коллаборанты также покинули Новую Каховку. Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и тех, кто принимал участие в совместных с россиянами рейдах против местного населения, запугивал и заставлял жителей сотрудничать.

