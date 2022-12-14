Зеленский создал еще четыре военных администраций в Херсонской области

14 декабря, 18:00
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

В среду, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский создал четыре военных администрации в Херсонской области.

Соответствующий указ был опубликован сайте главы государства.

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Согласно документу, президент создал две администрации в Херсонском районе:

  • Белозерскую поселковую военную администрацию;
  • Музыковскую сельская военная администрация.

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Также были созданы две администрации в Каховском районе:

  • Присивашскую сельскую военную администрацию;
  • Тавричанскую сельскую военную администрацию.

Генеральный штаб ВСУ и областная военная администрация Херсонской области должны осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.

В начале ноября РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Всего на правом берегу Днепра удалось освободить почти 200 населенных пунктов.

https://www.youtube.com/watch?v=jshgUo8lYcQ&t=2s&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%9D%D0%92
Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Херсон Херсонская область Владимир Зеленский Война России против Украины военная администрация

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