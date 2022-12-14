Зеленский создал еще четыре военных администраций в Херсонской области
Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)
В среду, 14 декабря, президент Украины Владимир Зеленский создал четыре военных администрации в Херсонской области.
Соответствующий указ был опубликован сайте главы государства.
Согласно документу, президент создал две администрации в Херсонском районе:
- Белозерскую поселковую военную администрацию;
- Музыковскую сельская военная администрация.
Также были созданы две администрации в Каховском районе:
- Присивашскую сельскую военную администрацию;
- Тавричанскую сельскую военную администрацию.
Генеральный штаб ВСУ и областная военная администрация Херсонской области должны осуществить мероприятия, связанные с образованием военных администраций.
В начале ноября РФ объявила о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона и правобережной части области. На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.
11 ноября украинские военные зашли в Херсон. Всего на правом берегу Днепра удалось освободить почти 200 населенных пунктов.