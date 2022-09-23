Зеленский создал еще 20 военных администраций в Луганской области — список
На территории Луганской области создано еще 20 военных администраций (Фото:МВД / Facebook)
На территории Луганской области созданы еще 20 военных администраций.
Соответствующий указ №665/2022 подписал президента Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.
Согласно указу, в Луганской области созданы следующие новые военные администрации:
- Нижнетепловская сельская военная администрация Щастинского района Луганской области;
- Станично-Луганская поселковая военная администрация Щастинского района Луганской области;
- Широковская сельская военная администрация Щастинского района Луганской области;
- Щастинская городская военная администрация Щастинского района Луганской области
- Беловодская поселковая военная администрация Старобельского района Луганской области;
- Белокуракинская поселковая военная администрация Сватовского района Луганской области;
- Белолуцка поселковая военная администрация Старобельского района Луганской области;
- Коломыйчиская сельская военная администрация Сватовского района Луганской области;
- Краснореченская поселковая военная администрация Сватовского района Луганской области;
- Лозно-Александровская поселковая военная администрация Сватовского района Луганской области;
- Марковская поселковая военная администрация Старобельского района Луганской области;
- Миловская поселковая военная администрация Старобельского района Луганской области;
- Нижнедуванская поселковая военная администрация Сватовского района Луганской области;
- Новоайдарская поселковая военная администрация Щастинского района Луганской области;
- Новопсковская поселковая военная администрация Старобельского района Луганской области;
- Сватовская городская военная администрация Сватовского района Луганской области;
- Старобельская городская военная администрация Старобельского района Луганской области;
- Троицкая поселковая военная администрация Сватовского района Луганской области;
- Чмировская сельская военная администрация Старобельского района Луганской области;
- Шульгинская сельская военная администрация Старобельского района Луганской области.
Указ вступает в силу дня опубликования.
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