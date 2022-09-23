Зеленский создал еще 20 военных администраций в Луганской области — список 23 сентября, 20:17 На территории Луганской области создано еще 20 военных администраций (Фото:МВД / Facebook)

На территории Луганской области созданы еще 20 военных администраций.

Соответствующий указ №665/2022 подписал президента Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.

Согласно указу, в Луганской области созданы следующие новые военные администрации:

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Нижнетепловская сельская военная администрация Щастинского района Луганской области;

Станично-Луганская поселковая военная администрация Щастинского района Луганской области;

Широковская сельская военная администрация Щастинского района Луганской области;

Щастинская городская военная администрация Щастинского района Луганской области

Беловодская поселковая военная администрация Старобельского района Луганской области;



Белокуракинская поселковая военная администрация Сватовского района Луганской области;

Белолуцка поселковая военная администрация Старобельского района Луганской области;

Коломыйчиская сельская военная администрация Сватовского района Луганской области;

Краснореченская поселковая военная администрация Сватовского района Луганской области;

Лозно-Александровская поселковая военная администрация Сватовского района Луганской области;

Марковская поселковая военная администрация Старобельского района Луганской области;

Миловская поселковая военная администрация Старобельского района Луганской области;

Нижнедуванская поселковая военная администрация Сватовского района Луганской области;

Новоайдарская поселковая военная администрация Щастинского района Луганской области;

Новопсковская поселковая военная администрация Старобельского района Луганской области;

Сватовская городская военная администрация Сватовского района Луганской области;

Старобельская городская военная администрация Старобельского района Луганской области;

Троицкая поселковая военная администрация Сватовского района Луганской области;

Чмировская сельская военная администрация Старобельского района Луганской области;

Шульгинская сельская военная администрация Старобельского района Луганской области.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Ранее Зеленский создал 15 военных администраций в Херсоне и области.

Луганская область с начала июля 2022 почти полностью находится под российской оккупацией. В то же время, борьбу там продолжают местные партизаны, а ВСУ постепенно продвигаются на севере области после успешного контрнаступления на Харьковщине.

Россия организовала в Луганской области и других оккупированных территориях Украины незаконный "референдум", которым хочет легитимизировать свое пребывание на захваченных украинских территориях.

Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты российского псевдореферендума, проводимого без законных оснований, с фальсификациями и под вооруженным давлением.



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