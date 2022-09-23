Зеленский создал еще 20 военных администраций в Луганской области — список

23 сентября, 20:17
Поделиться:
На территории Луганской области создано еще 20 военных администраций (Фото:МВД / Facebook)

На территории Луганской области создано еще 20 военных администраций (Фото:МВД / Facebook)

На территории Луганской области созданы еще 20 военных администраций.

Соответствующий указ №665/2022 подписал президента Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.

Читайте также:
«Чрезвычайно боится». Диктатору Путину будет трудно объяснить отступление оккупантов на Луганском направлении — советник главы МВД

Согласно указу, в Луганской области созданы следующие новые военные администрации:

Видео дня

  • Нижнетепловская сельская военная администрация Щастинского района Луганской области;
  • Станично-Луганская поселковая военная администрация Щастинского района Луганской области;
  • Широковская сельская военная администрация Щастинского района Луганской области;
  • Щастинская городская военная администрация Щастинского района Луганской области
  • Беловодская поселковая военная администрация Старобельского района Луганской области;
  • Белокуракинская поселковая военная администрация Сватовского района Луганской области;
  • Белолуцка поселковая военная администрация Старобельского района Луганской области;
  • Коломыйчиская сельская военная администрация Сватовского района Луганской области;
  • Краснореченская поселковая военная администрация Сватовского района Луганской области;
  • Лозно-Александровская поселковая военная администрация Сватовского района Луганской области;
  • Марковская поселковая военная администрация Старобельского района Луганской области;
  • Миловская поселковая военная администрация Старобельского района Луганской области;
  • Нижнедуванская поселковая военная администрация Сватовского района Луганской области;
  • Новоайдарская поселковая военная администрация Щастинского района Луганской области;
  • Новопсковская поселковая военная администрация Старобельского района Луганской области;
  • Сватовская городская военная администрация Сватовского района Луганской области;
  • Старобельская городская военная администрация Старобельского района Луганской области;
  • Троицкая поселковая военная администрация Сватовского района Луганской области;
  • Чмировская сельская военная администрация Старобельского района Луганской области;
  • Шульгинская сельская военная администрация Старобельского района Луганской области.
Читайте также:

Сергей Гайдай (Фото:Сергей Гайдай/Facebook) Освобождение Белогоровки не означает начало большого контрнаступления ВСУ в Луганской области — Гайдай

Указ вступает в силу дня опубликования.

Ранее Зеленский создал 15 военных администраций в Херсоне и области.

Луганская область с начала июля 2022 почти полностью находится под российской оккупацией. В то же время, борьбу там продолжают местные партизаны, а ВСУ постепенно продвигаются на севере области после успешного контрнаступления на Харьковщине.

Россия организовала в Луганской области и других оккупированных территориях Украины незаконный "референдум", которым хочет легитимизировать свое пребывание на захваченных украинских территориях.

Украина и страны цивилизованного мира заявили, что никогда не признают результаты российского псевдореферендума, проводимого без законных оснований, с фальсификациями и под вооруженным давлением. 

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Теги:   Указ Луганская область Восток Украины Сергей Гайдай Владимир Зеленский Контрнаступление Офис президента Украины военная администрация деоккупация

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X