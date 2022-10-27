Зеленский создал 20 военных администраций в Херсонской области
Херсонская область (Фото:wikimedia.org)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании 20 военных администраций в населенных пунктах Херсонской области.
Соответствующий указ № 738/2022 обнародован на сайте главы государства.
Согласно документу, в Бериславском районе Херсонской области была образована Бериславская городская военная администрация; Великоалександровская, Высокопольская и Нововоронцовская поселковые военные администрации и Кочубеевская, Новоалександровская, Новорайская и Тягинская сельские военные администрации.
В Херсонском районе созданы Дарьевская и Чернобаевская сельские военные администрации.
В Каховском районе Херсонской области — Таврическая городская военная администрация, Любимовская и Чаплинская поселковые военные администрации, Константиновская и Рубановская сельские военные администрации.
В Скадовском районе — Каланчакскую и Лазурненскую поселковые военные администрации, а также Чулаковскую сельскую военную администрацию.
В Геническом районе — Ивановскую и Нижнесерогозскую поселковые военные администрации.
Этот указ вступает в силу со дня опубликования.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области.
По данным оперативного командования Юг, Силы обороны Украины освободили уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области, в которых проживает более 12 тысяч человек.