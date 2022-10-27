Зеленский создал 20 военных администраций в Херсонской области 27 октября, 16:21 Херсонская область (Фото:wikimedia.org)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании 20 военных администраций в населенных пунктах Херсонской области.

Соответствующий указ № 738/2022 обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, в Бериславском районе Херсонской области была образована Бериславская городская военная администрация; Великоалександровская, Высокопольская и Нововоронцовская поселковые военные администрации и Кочубеевская, Новоалександровская, Новорайская и Тягинская сельские военные администрации.

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В Херсонском районе созданы Дарьевская и Чернобаевская сельские военные администрации.

В Каховском районе Херсонской области — Таврическая городская военная администрация, Любимовская и Чаплинская поселковые военные администрации, Константиновская и Рубановская сельские военные администрации.

В Скадовском районе — Каланчакскую и Лазурненскую поселковые военные администрации, а также Чулаковскую сельскую военную администрацию.

В Геническом районе — Ивановскую и Нижнесерогозскую поселковые военные администрации.

Этот указ вступает в силу со дня опубликования.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области.

По данным оперативного командования Юг, Силы обороны Украины освободили уже более 90 населенных пунктов в Херсонской области, в которых проживает более 12 тысяч человек.