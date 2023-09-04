Важный диалог. Зеленский совершил поездку в Донецкую область и обсудил проблемы на фронте с командованием 4 сентября, 21:36 Владимир Зеленский в Донецкой области (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский совершил поездку в Донецкую область. Он побывал в командных пунктах военных соединений в составе оперативно-тактической группировки Донецк.

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский пообщался с командирами по проблемным вопросам, среди которых комбаты чаще всего упоминали все большую потребность в БПЛА и антидроновых средствах, недостаточное комплектование подразделений личным составом и нехватку отдельных типов боеприпасов.

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Глава государства и военные обсудили создание вспомогательной системы обеспечения бригад, которая возьмет на себя менеджерские функции и даст время командирам для боевой работы. Речь также шла о способах повышения мотивации военнослужащих.

Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области, куда бойцы зашли шесть дней назад. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.