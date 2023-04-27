Россияне атаковали ракетами Константиновку, есть раненые 27 апреля, 23:26 Последствия обстрелов Донеччины (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вечером в четверг, 27 апреля, россияне обстреляли ракетами Константиновку Донецкой области.

"Вечером еще один ракетный удар был нанесен по Константиновке Донецкой области. Повреждены тоже школа, больница, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие люди", - сообщил президент.

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Глава государства напомнил, что минувшей ночью россияне ракетами атаковали Николаев. В настоящее время разбой завалов уже завершен.

Ночью армия РФ атаковала Николаев четырьмя ракетами Калибр из акватории Черного моря.

В ОК Юг заявили, что они были направлены по сложной траектории. Один человек погиб, 23 получили ранения.