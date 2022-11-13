На Херсонщине российская армия оставила те же зверства, что и в других регионах Украины — Зеленский 13 ноября, 21:52 Зеленский сообщил о звертсвах российской армии в Херсонской области (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

В Херсонской области российская армия оставила после себя такие же зверства, как и в других регионах, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении в воскресенье, 13 ноября.

«Следствием уже документированы около 400 военных преступлений, находятся тела убитых — и гражданских, и военных», — сказал Зеленский.

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Он отметил, что продолжаются задержания российских солдат и наемников, которых бросили на этой территории, и обезвреживание диверсантов.

«Найдем и привлечем к ответственности каждого убийцу. Без сомнений», — сказал президент.

Он также обратился к местным жителям с призывом не забывать, что ситуация все еще опасная.

«Прежде всего, это мины. К сожалению, погиб один из наших саперов, еще четыре получили ранения, проводя разминирование. Прошу всех херсонцев быть осторожными и немедленно сообщать спасателям обо всех опасных предметах», — сказал он.

По словам президента, в регионе будет обеспечена стабилизация и восстановление правопорядка в 226 населенных пунктах. Это более 100 тысяч жителей по состоянию на сейчас.

«Мы возвращаем связь, интернет, телевидение. Мы делаем все, чтобы как можно быстрее восстановить нормальные технические возможности поставки электрики и воды. Вернем транспортное сообщение и почту. Вернем скорую помощь и нормальную медицину. Уже начинается восстановление работы органов власти, полиции, некоторых частных компаний», — отметил он.

11 ноября ВСУ зашли в Херсон, который был оккупирован с первых дней полномасштабной войны России против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский под вечер подтвердил, что ВСУ освобождают Херсон. Но, отметил он, город еще не полностью зачищен от российских оккупантов. В Минобороны отмечают, что зачистка города может занять несколько недель.

В общей сложности по состоянию на утро 12 ноября ВСУ освободили более 3 тыс. квадратных километров на юге.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу по предложению командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина приказал отвести российские войска из оккупированного Херсона на левый берег Днепра. Это решение объяснили невозможностью полноценного обеспечения города и желанием сохранить жизни российских солдат.

Утром 11 ноября минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона. В ведомстве заявили, что всего на левый берег Днепра якобы было отведено более 30 тысяч российских военнослужащих и около 5 тысяч единиц вооружений и военной техники.