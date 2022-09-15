На деоккупированных территориях видим новые доказательства геноцида — Зеленский 15 сентября, 03:26 Украинский военный на улицах освобожденного Изюма Харьковской области (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация на освобожденных территориях Харьковской области является еще одним доказательством геноцида украинцев.



«Наши правоохранители уже получают свидетельства об убийствах, пытках, похищениях людей оккупантами. То, что мир увидел в Буче, то, что мы увидели на деоккупированнной территории Черниговщины, Сумщины, то, что видим на Харьковщине — доказательства геноцида против украинцев. Доказательства того, что Россия не может ничего принести кроме геноцида», — заявил Зеленский.

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Глава государства отметил, что за пять месяцев оккупации в Харьковской области оккупанты не сделали ничего для обеспечения нормальной жизни.

«Российская армия находилась на Харьковщине более 5 месяцев и за это время оккупанты даже не пытались что-то сделать для людей — только уничтожали и забирали, только вывозили. Оставили после себя опустошенные села, в некоторых — ни одного уцелевшего дома. Оккупанты оставили школы, превращенные в мусорки, церкви, превращенные в туалеты», — заявил президент.

ВСУ продолжают освобождать от российских оккупантов населенные пункты на востоке и юге Украины. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что на отдельных участках области украинские защитники уже вышли к государственной границе. Под оккупацией остается 6% области.



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