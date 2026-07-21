Зеленский встретился с Хмарой и командирами корпусов: они доложили о сценариях развития событий на Черниговско-Киевском направлении

Особое внимание уделили усилению защиты Херсона, а также городов и громад Днепропетровской области (Фото: Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил , что получил доклад о подготовке к различным сценариям развития ситуации на Черниговско-Киевском направлении. По его словам, планирование ведется с учетом данных разведки и информации о попытках России найти новые способы затянуть и расширить войну.

Об этом во вторник, 21 июля, Зеленский написал в Telegram.

Президент вместе с Евгением Хмарой и Павлом Палисой провел совещание с командирами армейских корпусов, в ходе которого обсуждались усиление противовоздушной обороны на фронте, защита приграничных направлений и первоочередные потребности украинских военных.

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Во встрече приняли участие командиры 9-го, 12-го, 14-го, 15-го, 16-го, 18-го и 21-го армейских корпусов, а также 30-го корпуса морской пехоты. Они доложили о ситуации на своих направлениях, активности российских войск, планах противника и возможностях украинских сил по противодействию.

Особое внимание участники уделили усилению защиты Херсона, а также городов и громад Днепропетровской области, в частности Никополя. По словам президента, ключевыми вопросами стали противодействие российским беспилотникам, защита гражданского населения и обеспечение военных дополнительными ресурсами.

Также в ходе совещания были определены необходимые решения для дальнейшего внедрения корпусной реформы в украинской армии. Зеленский поблагодарил командиров за службу и высказанные предложения.

Позже президент также сообщил, что заслушал доклад командующего оперативной группировкой Восток Виктора Николюка. Особое внимание они уделили ситуации вокруг Славянска, Константиновки и Дружковки, а также определили первоочередные потребности.

«Благодарен за оценку и предложения по применению наших дипстрайков и миддлстрайков; обсудили варианты использования штурмовых подразделений и возможности дополнительного усиления бригад и корпусов», — заявил Зеленский.

20 июля Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего с участием командиров корпусов, производителей оружия, представителей Минобороны, Минфина и спецслужб и заявил, что участники договорились о постоянном взаимодействии.

Ранее 20 июля президент Украины провел встречи с командующим Объединенными силами ВСУ Михаилом Драпатым, заместителем начальника Генерального штаба Владимиром Горбатюком, командиром 3-го армейского корпуса Андреем Билецким, командиром корпуса Хартия Игорем Оболенским, командующим Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олегом Апостолом и командиром 1-го корпуса Национальной гвардии Азов Денисом Прокопенко.

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Подобные встречи президент проводил 18 и 19 июля. Тогда же он сообщил, что на ближайшем заседании Ставки Верховного главнокомандующего будет рассмотрен вопрос обеспечения армии необходимым вооружением и техникой.

С 20 июля Евгения Хмару назначили исполняющим обязанности главы Министерства обороны Украины.

16 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что поручил исполняющему обязанности главы СБУ Евгению Хмаре выполнять обязанности министра обороны Украины.

Как сообщил глава украинского государства в Telegram, они с Хмарой обсудили проведение операций с применением средств большой дальности против России и обеспечение подразделений сил безопасности и обороны необходимыми средствами. Зеленский отметил, что Хмара обладает опытом проведения технологичных ударных операций.

Кроме того, президент Украины уточнил, что после соблюдения необходимых юридических процедур обратится к парламенту за поддержкой кандидатуры Хмары на должность министра обороны.