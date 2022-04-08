«Вот так Россия пришла „защищать“ Донбасс». Зеленский сообщил о 300 пострадавших в результате удара по Краматорску 8 апреля, 15:50 Цей матеріал також доступний українською Последствия ракетного удара РФ по Краматорску (Фото:Павел Кириленко/Telegram)

По предварительным данным, не менее 30 человек погибли и около 300 получили ранения в результате ракетного удара войск РФ по железнодорожному вокзалу Краматорска, заявил президент Украины Владимир Зеленский в речи в парламент Финляндии.



Война России против Украины — главные события 8 апреля

«Российские военные ударили по вокзалу в нашем городе Краматорске. По обычному железнодорожному вокзалу. По обычным людям — военных там не было. Люди, ожидавшие поезда, чтобы выехать на безопасную территорию. Ударили ракетами по людям. Есть свидетели, есть видео, есть остатки ракет, людей нет», — отметил Зеленский.

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Он подчеркнул, что это был простой вокзал в простом городе на востоке Украины.

«Вот так Россия пришла „защищать“ Донбасс. Вот так Россия пришла „защищать“ русскоязычных людей. Вот так мы живем уже 44-й день. После восьми лет войны на востоке нашей страны», — добавил Зеленский.

Он также попросил парламентариев Финляндии почтить молчанием всех украинцев и украинок, убитых войсками РФ.

Незадолго до 11 утра 8 апреля стало известно, что российские оккупационные войска обстреляли ракетами железнодорожный вокзал в Краматорске. Как сообщалось по состоянию на 13:00, погибли по меньшей мере 38 человек, в том числе четверо детей, и 87 были ранены. В Донецкой ОВА заявили, что эти цифры не окончательны и будут расти.

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Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что вокзал в Краматорске обстреляли кассетными боеприпасами из Искандера, но позже уточнил, что, по обновленной информации, вокзал был атакован Точкой-У.

Как сообщили в полиции, удар пришелся на временный зал ожидания. Там находились сотни пассажиров, ожидавших эвакуационного поезда.

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