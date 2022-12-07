Жестокие обстрелы. Число погибших после российского удара по Курахово возросло до 10

7 декабря, 23:29
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Последствия обстрела города Курахово (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Последствия обстрела города Курахово (Фото:Кирилл Тимошенко/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество погибших в результате российского удара по Курахово Донецкой области возросло до 10 человек.

«Донецкая область - сегодня же российская армия нанесла удар по Курахово, очень жестокий, абсолютно просчитаный. Именно по мирным людям. По обычным людям. По рынку, элеватору, заправке, автостанции, по жилому дому. В перечне погибших по состоянию на сегодняшний день - десять человек, много раненых», - заявил президент.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=dDdVenIogew
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В среду, 7 декабря, российские оккупанты обстреляли Курахово Донецкой области.

Российские захватчики нанесли удар по центру города, в том числе по рынку, автостанции, заправке и жилым домам.

https://www.youtube.com/watch?v=UVmKCVPCVZg
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Донецкая область Курахово Война в Украине Война России против Украины

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