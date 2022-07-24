Шаг за шагом. Украинские военные продвигаются в Херсонской области — Зеленский 24 июля, 02:12 Владимир Зеленский и украинские военные (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются в Херсонской области, освобождая территории.

Президент отметил, что коллаборанты в области при этом продолжают делать наглые заявления.

«Этот день в чем-то похож на все предыдущие: снова ракетные удары, тяжелые бои на многих участках, Донбасс, Харьковщина, снова обстрелы. Но в остальном в этот день видно, как мы продвинулись к нашей победе. Она будет. Прежде всего, можно сказать сейчас о Херсонской области. Оккупанты пытались там закрепиться. Их коллаборанты наделали разных наглых заявлений, которые на русском языке называются очень метким словом — „шапкозакидательство“. Но чем это помогло им? Вооруженные силы Украины шаг за шагом продвигаются по области», — сообщил президент.

Видео дня

10 июля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что президент Владимир Зеленский приказал военным деоккупировать прибрежные районы на юге страны.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что военное командование РФ сосредоточило в Херсонской области до 15 тысяч солдат. Это уже прореженные БТГ.

19 июля ВСУ нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. Антоновский мост — один из двух, по которым Россия может осуществлять поставки для своих войск на правом берегу Днепра в Херсонской области или отводить их.



В субботу утром, 23 июля, ВСУ попали в Дарьевский мост через реку Ингулец. Если Антоновский мост был «ключевым элементом» поставок группировки российских войск в Херсон через Левобережье, то этот удар касается Правобережья, сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.