В Украине полностью восстановили 15 объектов, которые обстреляла РФ 15 октября, 03:24 Последствия российских обстрелов в Харькове (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Президент Владимир Зеленский заявил, что уже удалось полностью восстановить 15 объектов, которые повредила РФ во время массовых обстрелов.



«В областях продолжаются восстановительные работы после недавней серии российских террористических ударов. В большинстве регионов восстановлена техническая возможность поставки электричества. Хотя в некоторых городах и районах энергетики еще вынуждены применять графики стабилизационных отключений. 15 объектов, которые российские террористы хотели уничтожить, уже восстановлены полностью. Восстановим и все остальные», — заявил президент.

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Зеленский также вновь призвал украинцев в данный момент сократить потребление электроэнергии.

В результате российских ракетных ударов по Украине 10 октября погибли 20 человек, больше 100 — пострадали. Страна-агрессор нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов, повредила 205 объектов, в том числе 45 домов (из них 30 многоэтажек), а также объекты критической инфраструктуры. От российских атак пострадали культурные учреждения и другие гражданские объекты: так, одна из ракет в центре Киева упала на перекресток улицы Владимирской и бульвара Тараса Шевченко, рядом с которым расположены Дом учителя и КНУ имени Шевченко.

Инфографика: НВ

11 октября страна-террорист РФ выпустила по Украине почти 30 крылатых ракет, нанесла семь авиаударов и совершила около 25 обстрелов из РСЗО. Защитники Украины уничтожили 32 воздушных цели. Оккупанты повредили инфраструктуру больше десяти населенных пунктов в разных областях.



Инфографика: НВ