Дефицит электроэнергии в Украине еще не преодолен, но отключений стало меньше — Зеленский 29 октября, 23:28 В Украине сохраняется дефицит электроэнергии (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что веерных отключений электроэнергии стало меньше, но дефицит еще сохраняется.

"Сегодня уже гораздо меньше стабилизационных и аварийных отключений - на порядок меньше. Но есть еще такая потребность, и в отдельных городах и районах ограничения еще возможны. Делаем все, чтобы отключения электричества стали максимально предсказуемыми и люди могли планировать свой день", - заявил президент.

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Отдельно глава государства поблагодарил всех, кто работал и работает над возобновлением поставок электроэнергии в Умани и Уманском районе Черкасской области. Трудной также была ситуация в Киевской области.

"Российский террор продолжается. Он очень циничен. Иногда повторные удары сознательно наносятся тогда, когда начался ремонт, когда идет восстановление", - заявил Зеленский.

С 10 октября целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине.

18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что за этот период страна-агрессор Россия разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.

Чтобы стабилизировать работу энергосистемы, в разных областях Украины практически каждый день вводят веерные отключения света.