На Банковой послам 30 стран представили проект создания трибунала для наказания РФ 27 сентября, 00:44 Зеленский уверен в создании специального трибунала (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Офисе президента послам 30 стран представили проект создания специального трибунала для наказания РФ за ее преступления.

«В Офисе президента сегодня состоялось важное политико-дипломатическое мероприятие. Послам тридцати государств — наших партнеров — был представлен проект по созданию Специального международного трибунала для наказания России за преступление агрессии против нашего государства», — заявил президент.

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Зеленский заявил, что в данный момент недостаточно международно-правовых инструментов. Глава государства уверен, что специальный трибунал будет создан

«И мы очень детально и очень тщательно прорабатываем этот проект. Не сомневаюсь — Трибунал будет. Будет ответственность для всех, кто решил эту преступную войну против Украины и свободы в Европе», — заявил Зеленский.

Во время обращения к Генассамблее ООН 21 сентября президент Украины Владимир Зеленский призвал создать специальный трибунал для наказания России за преступление агрессии.



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