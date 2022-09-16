Зеленский заявил, что в Изюме россияне повторили преступления Бучи

16 сентября, 23:33
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Массовые захоронения в Изюме (Фото:НВ)

Массовые захоронения в Изюме (Фото:НВ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Изюме Харьковской области армия РФ повторила преступления Бучи Киевской области.

«Мир должен на все это отреагировать. Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. И сейчас мы только начали узнавать полную правду о происходящем в этой части Харьковщины», — заявил президент.

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Зеленский положительно оценил решение ООН направить в Изюм свою миссию и пообещал также «обеспечить полный доступ журналистов к освобожденной территории и всем местам издевательства над людьми, дать такой доступ, который поможет сообщить миру, что рашизм должен быть осужден».

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Накануне в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения.

Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом обнаружили около 440 могил.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, в месте массового захоронения в лесополосе обнаружили тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди тел, которые были эксгумированы, 99% с признаками насильственной смерти.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Изюм Харьковская область Буча Геноцид Изюм-Харьков Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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