Зеленский заявил, что в Изюме россияне повторили преступления Бучи
Массовые захоронения в Изюме (Фото:НВ)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Изюме Харьковской области армия РФ повторила преступления Бучи Киевской области.
«Мир должен на все это отреагировать. Россия повторила в Изюме то, что сделала в Буче. И сейчас мы только начали узнавать полную правду о происходящем в этой части Харьковщины», — заявил президент.
Зеленский положительно оценил решение ООН направить в Изюм свою миссию и пообещал также «обеспечить полный доступ журналистов к освобожденной территории и всем местам издевательства над людьми, дать такой доступ, который поможет сообщить миру, что рашизм должен быть осужден».
Накануне в лесополосе на территории Изюма нашли массовые захоронения.
Начальник следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов сказал, что под Изюмом обнаружили около 440 могил.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, в месте массового захоронения в лесополосе обнаружили тела гражданских людей со следами насильственной смерти и пыток. По его данным, среди тел, которые были эксгумированы, 99% с признаками насильственной смерти.
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