В Херсонской области украинские военные освободили Архангельское и Миролюбовку

3 октября, 01:23
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Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)

Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Оперативное командование Юг/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники и защитницы освободили два населенных пункта в Херсонской области.

Миролюбовку и Архангельское освободили бойцы 129-ой бригады территориальной обороны Украины.

https://www.youtube.com/embed/gczns_NKmRY
Deep state
Фото: Deep state
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В субботу, 1 октября, в Бериславе Херсонской области было уничтожено здание полиции, где располагался штаб россиян.

Видео дня

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк заявила, что украинские военные продолжают наступать и продвигаться на южном направлении.

Она подчеркнула, что «независимость» или «присоединение» любых украинских территорий к России — это личное мнение россиян, которое не поддерживает никто, а особенно — Силы обороны и ВСУ.

https://www.youtube.com/watch?v=vQJQzailCvE
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Херсонская область Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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