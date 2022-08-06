Украина уже конфисковала российских активов на 28 миллиардов гривен — Зеленский 6 августа, 04:45 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина уже конфисковала российских активов на сумму в 28 миллиардов гривен.

«Провел сегодня совещание по поводу санкционной политики конфискации российских активов. Как доложили чиновники, уже принудительно изъяты в Украине активы на 28 млрд грн, и эта работа продолжается», — заявил президент.

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Глава государства также отметил, что предлагается конфисковать более 900 объектов, принадлежащих именно РФ.

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5 августа Кабинет министров утвердил проект указа президента о конфискации 903 объектов, которые принадлежат РФ.

Президент Владимир Зеленский в мае говорил, что Украина предлагает партнерам подписать договор о выплате компенсаций пострадавшим от агрессии России из конфискованных или замороженных средств страны-агрессора. Он подчеркивал, что Украина работает над тем, чтобы Россия компенсировала все уничтоженное в нашей стране.



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