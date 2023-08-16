Зеленский объявил, что Украина «в разы» наращивает производство дронов 16 августа, 22:33 Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Телеграм)

В среду, 16 августа, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вместе с партнерами работает над увеличением производство дронов, которые необходимы Силам обороны Украины.

Об этом Зеленский сказал во время вечернего видеообращения.

Глава государства отметил, что в каждой боевой бригаде воины в первую очередь спрашивают о БПЛА, средствах радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороне.



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«Ответ на такие вопросы — это и наша работа с партнерами ради поставки нужных дронов и систем, это и работа здесь, в Украине. Необходимо производство. Наращиваем производство в разы», — подчеркнул Зеленский.



По его словам, необходима систематизация того, что уже поставляется украинским военным и используется ими, поскольку «дроны — это „глаза“ и защита на передовой».



«Дроны — это гарантия, что людям не придется платить жизнью, когда можно сработать беспилотниками», — подчеркнул президент Украины.



Также Зеленский анонсировал во второй половине августа новые пакеты обороны и новые политические решения ради Украины. По его словам, этот месяц должен быть «урожайным» для Украины.



«Провел сегодня и длительное совещание по нашей международной активности сейчас. Во второй половине августа — новые пакеты обороны, новые политические решения ради Украины. Поддержка для нашего государства и людей. Этот август должен быть „урожайным“ для Украины. Это задача для всей команды нашего государства, для каждого и каждой, кто работает ради успеха Украины», — сказал Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 15 августа провел встречу с американскими и британскими партнерами в расширенном формате и обсудил обстановку на фронте. Во время переговоров также обсудили дроны.