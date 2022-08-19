Миссия для мощной страны. Турция возьмет под патронат восстановление Харькова и области — Зеленский 19 августа, 01:56 Российские оккупанты систематически разрушают Харьков (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция возьмет под патронат восстановление после разрушений в Харькове и области.

«Спасибо Турции за готовность взять под патронат восстановление Харькова и Харьковской области. Это миссия для действительно мощной страны. Сегодня сделан первый шаг — подписана договоренность по инфраструктуре», — заявил президент.

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Харьков и область систематически обстреливается российскими войсками. Оккупанты ведут огонь по жилым домам и инфраструктуре города. Чаще всего ракеты по городу запускают из российского Белгорода.

18 августа министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш подписали во Львове меморандум об участии Анкары в послевоенном восстановлении украинской инфраструктуры.

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