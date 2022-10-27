Россия потеряла больше техники, чем есть на вооружении большинства армий мира — Зеленский
Уничтоженная российская техника в центре Киева (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)
Президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия не сможет восстановить боевой потенциал после потерь в Украине.
Глава государства поблагодарил украинских военных, которые продолжают уничтожать технику оккупантов.
«Общее количество сбитых российских вертолетов уже приближается к 250. Российские оккупанты потеряли уже столько техники — авиационной и другой — сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут иметь на вооружении. Восстановить эти потери России не удастся. Я благодарю всех наших бойцов за такую постепенную и необратимую демилитаризацию врага», — заявил президент.
Согласно данным Генштаба на 26 октября, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 68 900 своих военных. Также оккупанты лишились более 16 000 единиц техники, среди них:
- Танки — 2628 (+21)
- Боевые бронированные машины — 5351 (+30)
- Артиллерийские системы — 1686 (+12)
- реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 379 (+2)
- Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 192 (+2)
- Самолеты — 271 (+0)
- Вертолеты — 248 (+0)
- Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1379(+7)
- Крылатые ракеты — 350 (+0)
- Корабли/катера — 16 (+0)
- Автомобильная техника и автоцистерны — 4076 (+22)
- Специальная техника — 149 (+0)