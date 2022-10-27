Россия потеряла больше техники, чем есть на вооружении большинства армий мира — Зеленский

27 октября, 04:13
Поделиться:
Уничтоженная российская техника в центре Киева (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Уничтоженная российская техника в центре Киева (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия не сможет восстановить боевой потенциал после потерь в Украине.

Глава государства поблагодарил украинских военных, которые продолжают уничтожать технику оккупантов.

«Общее количество сбитых российских вертолетов уже приближается к 250. Российские оккупанты потеряли уже столько техники — авиационной и другой — сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут иметь на вооружении. Восстановить эти потери России не удастся. Я благодарю всех наших бойцов за такую постепенную и необратимую демилитаризацию врага», — заявил президент.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/tW--Y5ryg3o

Согласно данным Генштаба на 26 октября, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 68 900 своих военных. Также оккупанты лишились более 16 000 единиц техники, среди них:

  • Танки — 2628 (+21)
  • Боевые бронированные машины — 5351 (+30)
  • Артиллерийские системы — 1686 (+12)
  • реактивные системы залпового огня (РСЗО) — 379 (+2)
  • Средства противовоздушной обороны (ПВО) — 192 (+2)
  • Самолеты — 271 (+0)
  • Вертолеты — 248 (+0)
  • Беспилотники (БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1379(+7)
  • Крылатые ракеты — 350 (+0)
  • Корабли/катера — 16 (+0)
  • Автомобильная техника и автоцистерны — 4076 (+22)
  • Специальная техника — 149 (+0)
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X