Россия потеряла больше техники, чем есть на вооружении большинства армий мира — Зеленский 27 октября, 04:13 Уничтоженная российская техника в центре Киева (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия не сможет восстановить боевой потенциал после потерь в Украине.

Глава государства поблагодарил украинских военных, которые продолжают уничтожать технику оккупантов.

«Общее количество сбитых российских вертолетов уже приближается к 250. Российские оккупанты потеряли уже столько техники — авиационной и другой — сколько большинство армий мира просто не имеют и никогда не будут иметь на вооружении. Восстановить эти потери России не удастся. Я благодарю всех наших бойцов за такую постепенную и необратимую демилитаризацию врага», — заявил президент.

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Согласно данным Генштаба на 26 октября, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 68 900 своих военных. Также оккупанты лишились более 16 000 единиц техники, среди них:

Танки — 2628 ( +21)

+21) Боевые бронированные машины — 5351 ( +30)

+30) Артиллерийские системы — 1686 ( +12)

+12) реактивные системы залпового огня ( РСЗО) — 379 ( +2)

РСЗО) — 379 +2) Средства противовоздушной обороны ( ПВО) — 192 ( +2)

ПВО) — 192 +2) Самолеты — 271 ( +0)

+0) Вертолеты — 248 ( +0)

+0) Беспилотники ( БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1379(+7)

БПЛА) оперативно-тактического уровня — 1379(+7) Крылатые ракеты — 350 ( +0)

+0) Корабли/катера — 16 ( +0)

+0) Автомобильная техника и автоцистерны — 4076 ( +22)

+22) Специальная техника — 149 ( +0)