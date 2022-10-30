Россия неделями тормозила движение судов с зерном до полной блокировки — Зеленский 30 октября, 23:32 Загрузка судна с зерном в Одессе (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия неделями тормозила работу зернового коридора перед тем, как заявить о его полной блокировке.

Глава государства отметил, что Россия продолжает шантажировать весь мир голодом. В частности, в порту Черноморска не может выйти судно с зерном для Эфиопии.

«Неделя за неделей Россия тормозила зерновой коридор, несмотря на свои же обещания партнерам, и теперь заблокировала его полностью», — заявил президент.

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Зеленский напомнил, что оккупанты придумают все более безумные истории, пытаясь оправдать свои агрессивные действия

«Что мир услышал? Как будто кто-то из зерновоза запускает дроны… Сначала они говорили о боевых птицах, затем — о боевых насекомых, теперь — боевом зерне… Пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы. Ну, что можно сказать? Реально — больные люди», — заявил Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что российские заявления провоцируют голод во многих странах мира.

«Россия — это единственный виновник того, что продукты питания сейчас будут дорожать для разных людей на огромном пространстве от Западной Африки до Восточной Азии. Россия — это причина, почему люди, в частности, в Эфиопии, Йемене или Сомали остаются с катастрофическим дефицитом продовольствия», — заявил Зеленский.

29 октября Россия заявила, что приостанавливает участие в «зерновой сделке». Соответствующие заявления выпустили минобороны и МИД страны-агрессора, а позже российские СМИ сообщили, что РФ официально сообщила об этом генсеку ООН.

Причиной этого решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.

В РФ заявляют, что украинские военные «под руководством британских специалистов» якобы атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота РФ и гражданские суда, «вовлеченные в обеспечение безопасности „зернового коридора“». В частности, минобороны РФ признает, что «незначительные повреждения» получил морской тральщик Иван Голубец.

Волонтерское сообщество GeoConfirmed установило, что в Севастополе беспилотники поразили как минимум три корабля Черноморского флота РФ, в том числе и флагман Адмирал Макаров. Расследователи считают, что беспилотники для атаки по вражескому флоту в оккупированном городе использовала Украина.

Официального подтверждения об уничтожении российских кораблей в Севастополе пока нет. Украинское военное командование заявляло, что причиной взрывов в Севастополе могли стать неудачные запуски ракет ПВО.

В то же время, Киев называет выход Москвы из «зерновой инициативы» «продовольственным шантажом» и подчеркивает, что Россия выходит из соглашения под фальшивым предлогом. В Мининфраструктуры подчеркнули, что Украина готова продолжать работу зернового коридора, экспорт сейчас невозможен из-за того, что РФ его перекрыла.

Генсек ООН Антониу Гутерриш «глубоко обеспокоен» попыткой России сорвать «зерновую инициативу». В Министерстве обороны Турции заявили, что пытаются возобновить «соглашение» и ведут переговоры с Киевом и Москвой.