Оккупанты бросили заключенных для атак под Бахмутом и Соледаром — Зеленский 17 октября, 00:27 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Минобороны/Facebook)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самыми горячими точками на фронте остаются Соледар и Бахмут — туда оккупанты направили заключенных, которых завербовали на войну в тюрьмах.

«Ситуация на передовой за прошедшие сутки существенных изменений не претерпела. Ключевые горячие точки на Донбассе — Соледар и Бахмут, там продолжаются очень тяжелые бои. Туда бросили „зеков“ с большими сроками наказания за тяжкие преступления. Их на фронте содержат не только деньгами, но и обещанием амнистии. Вот так российское государство спонсирует террор — ищет по тюрьмам убийц и обещает им свободу, если они будут убивать снова. Кто-то в мире еще сомневается, стоит ли официально признавать Россию государством-террористом? Вряд ли», — заявил президент.

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Глава государства также отметил украинских военных, которые берут в плен россиян и пополняют обменный фонд. Зеленский, в частности, поблагодарил 54 отдельный разведывательный батальон имени Михаила Тиши, 80 отдельную десантно-штурмовую бригаду и 92-ю отдельную механизированную бригаду

«Мы помним о наших людях, которые содержатся в России. Мы должны освобождать их и должны освободить их всех, не оставляя врагу никого. Но для этого нам нужно брать в плен оккупантов — как можно больше», — заявил Зеленский.

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В Генштабе ВСУ сообщили ранее, что оккупанты в течение суток пытались вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Тем временем авиация Вооруженных сил Украины в течение 16 октября нанесла более 20 ударов, поразив районы сосредоточения вооружения и военной техники врага, а также четырех позиций ЗРК.

