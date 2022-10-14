Украинские военные за сутки сбили шесть вражеских ракет

14 октября, 02:36
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Всего за сутки россияне выпустили по Украине 11 ракет (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Всего за сутки россияне выпустили по Украине 11 ракет (Фото:REUTERS/Sergey Pivovarov)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за сутки украинские военные смогли сбить шесть российских ракет.

«Наши воздушные силы продолжают битву за украинское небо. Как и в предыдущие дни, я каждый час получал отчеты о сбитии российских ракет и беспилотников. За сутки — 11 ракетных ударов, сбито шесть ракет в Николаевской, Львовской и Днепропетровской областях. Спасибо всем, кто выполняет эту задачу», — заявил президент.

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Зеленский заверил, что поврежденные из-за вражеских ударов объекты инфраструктуры сейчас восстанавливают.

https://www.youtube.com/embed/TYl7ko2kZQ0
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В течение 10−11 октября РФ нанесла массированные удары по Украине. Погибли 20 человек, более 100 пострадали. Поражены объекты энергетики в разных городах. Враг применил ракеты и иранские беспилотники Shahed.

За два дня массированных обстрелов ВСУ удалось уничтожить не менее 22 таких дронов. Всего силы ПВО за два дня сбили более 50% ракет и беспилотников.

https://www.youtube.com/watch?v=XtUGbuGVuMs
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   ПВО Война в Украине Владимир Зеленский Воздушные силы Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины ПВО Украины

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