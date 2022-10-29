Вечерние отключения электроэнергии затронули четыре миллиона украинцев — Зеленский 29 октября, 03:23 Темный Киев во время аварийного отключения электроэнергии (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стабилизационные отключения электричества вечером 28 октября затронули 4 миллиона украинцев.

"По состоянию на это время во многих городах и районах нашей страны применяются графики стабилизационных отключений - около 4 миллионов украинцев имеют сейчас ограничения. Киев и область, Житомирщина, Полтавщина, Ровенщина, Харьковщина, Черниговщина, Сумщина, Черкасщина, Кировоградская область. Возможны также аварийные отключения в других регионах", - сообщил президент.

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Зеленский добавил, что власти пытаются делать все, чтобы сократить отключение электроэнергии.

"Ежедневно работаем с партнерами для того, чтобы усилить нашу противовоздушную оборону, другие наши оборонные возможности. Ежедневно усиливаем защиту нашей критической инфраструктуры, прежде всего, энергетической", - заявил глава государства.

После ударов российских оккупантов по объекту энергетической инфраструктуры в Киевской области в ночь на 27 октября в Киеве и ряде центральных областей Украины ввели веерные отключения света, а затем и экстренные.

В Киеве возник дефицит мощности в 30% потребления. Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, компания Укрэнерго вынуждена вводить беспрецедентные ограничения электроснабжения.

Экстренные отключения света в Киеве продолжились и 28 октября. В ДТЭК заявили, что для Киева готовятся новые графики отключения электроэнергии. Продолжительность ограничений может быть увеличена до шести часов.

В ближайшие дни они могут быть более жесткими и продолжительными.



Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что на восстановление энергосистемы Киева может уйти до трех недель.