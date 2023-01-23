Новое наступление РФ может быть на любом направлении — Зеленский 23 января, 02:11 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Pavlo Palamarchuk)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое российское наступление может произойти на любом направлении.

"Наступление может быть с любой стороны. Наступление может быть на Юге или Востоке. Он же ставил целью выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Эти постоянные задачи, сотни, тысячи людей ежедневно гибнут, а он все равно ставит эти задачи" , – заявил президент.

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Он подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин продолжает отправлять на войну и смерть тысячи россиян.

"Путин отправляет умирать на войну сотни тысяч людей. Чужих. Его дети не воюют, его дети не умирают, его дети не страдают. А где его дети и внуки? Они не воюют, не умеют стрелять, может они на Донбассе? Поддерживают там, как он говорит, бедных людей, которых оскорбляют?.. Они на оккупированных территориях Украины, в Крыму, стоят на страже порядка? Думаю, что нет. Мы их не найдем с вами. И после войны, и дальше. Эти люди будут жить. Цена этой войны – это чужие жертвы, не президента РФ», – заявил Зеленский.

WP недавно писало, что глава ЦРУ Уильям Бернс тайно посетил Киев, обсудив с президентом Украины Владимиром Зеленским новое наступление РФ и поддержку США.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

В украинской разведке сообщалось, что Россия готовит разные сценарии повторного наступления и что Путин не отказался от своей стратегической цели — уничтожения украинского народа и государства.