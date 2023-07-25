«Результаты есть». На Ставке часто поднимается вопрос дронов — Зеленский 25 июля, 23:21 Владимир Зеленский (Фото:Зеленский / Официальный / Telegram)

Украине для обороны необходимы различные дроны, поэтому во время Ставки эту тему часто затрагивают и «обсуждают на повышенных тонах».

Об этом во вторник, 25 июля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Зеленский отметил, что чиновники представили результаты первого года существования Армии дронов. В рамках презентации были продемонстрированы различные виды украинских беспилотников, которые уже используются для обороны Украины, а также состоялись встречи с производителями, проектировщиками и донорами.



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Он отметил, что журналисты и представители общественности смогли оценить достигнутый потенциал за первый год функционирования Армии дронов и как он будет увеличиваться.



«Абсолютно нужны обороне все дроны — от достаточно простых Мавиков до морских дронов и ударных дронов, способных действовать на большом расстоянии. Кстати, часто на Ставке мы обсуждаем эту тему и часто — на повышенных тонах. Но результаты есть и это можно увидеть в новостях», — подчеркнул президент Украины.



Проект Армия дронов — комплексная программа, которая включает системную закупку беспилотников для украинских военных, их ремонт и оперативную замену, а также курс обучения операторов.

Проект воплощают при участии Генерального штаба, Госспецсвязи, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации и фандрейзинговой платформы UNITED24.