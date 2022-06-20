Северодонецк, Лисичанск и Авдеевка держатся. За Донбасс идут очень жесткие бои — Зеленский 20 июня, 02:35 Цей матеріал також доступний українською Украинская артиллерия на Донбассе (Фото:Still image taken from a video obtained by Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на Донбассе продолжаются очень жесткие бои, российские войска сосредоточили тут самые большие силы.

Президент поблагодарил украинских военных, благодаря которым Украина одержит победу в войне.

«Продолжаются сверхжесткие бои на Донбассе. Российская армия применяет там больше всего артиллерии, больше всего наступательных сил. Но Северодонецк, Лисичанск, Авдеевка, Красногоровка и другие горячие точки держатся. Люди такие у нас — держат. Держится наша армия. И я благодарен всем, чья сила сегодня — это наша победа завтра», — заявил президент.

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Глава государства отметил, что в ближайшие дни можно ожидать от руководства РФ усиления враждебных действий против Украины и других стран Европы.

«Очевидно, что следует ожидать от России усиления враждебной активности. Специально — показательно. Именно на этой неделе. И не только против Украины, но и других стран Европы. Мы готовимся. Мы готовы. Предупреждаем партнеров», — сообщил Зеленский.

Днем ранее американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российское наступление на Донбассе в последние дни затормозилось практически на всех направлениях.

В свежем отчете отмечается, что российские оккупанты имеют незначительные успехи лишь на окраинах Северодонецка и в районе Метелкино.

На других направлениях российская армия столкнулась с большими потерями и износом техники из-за чего не может восстановить наступление на других направлениях.

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