Израиль не дал нам ничего из оружия, ноль — Зеленский

17 октября, 05:30
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Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Израиль с начала полномасштабного вторжения не поставлял оружие в Украину.

Об этом сообщает Ouest-France.

«Я в шоке. Не понимаю. Израиль нам ничего не дал, ничего, ноль… Я понимаю, что они должны защищать свою землю, но получил информацию о том, что Израиль экспортирует свое вооружение в другие страны», — заявил президент.

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Зеленский также сообщил, что общество в Израиле поддерживает Украину в войне против российского агрессора.

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В воскресенье, 16 октября, по данным Washington Post со ссылкой на американских чиновников, Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

После этого израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай выступил за предоставление его страной военной помощи Украине в свете информации о поставках в РФ баллистических ракет из Ирана.

«Сегодня утром стало известно, что Иран передает России баллистические ракеты. Больше нет сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пора и Украине получить военную помощь, такую, как оказывают США и страны НАТО», — заявил Шай.

https://www.youtube.com/watch?v=-1Yhtxq0NuQ
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Израиль Вооружение Военная помощь Поставки оружия Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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