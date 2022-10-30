Зеленский заявил, что Украина освободила уже более 1000 своих пленных

30 октября, 00:09
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Обмен пленными 29 октября (Фото:СБУ)

Обмен пленными 29 октября (Фото:СБУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения из плена вернули 1031 человека.

"Мы помним обо всех, кого содержат в плену в России и на оккупированной территории, и сделаем все, чтобы вернуть каждого и каждого. Наша команда, занимающаяся обменами, работает постоянно. Это Буданов, Ермак, Усов, Лубинец и другие. В целом за время с марта уже освобождено из российского плена 1031 человек", - сообщил президент.

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Глава государства напомнил, что 29 октября из плена вернулись 52 украинца.

"Среди них – бойцы Нацгвардии, Военно-Морских сил, пограничники, терробороновцы… Андрей Альбов – начальник хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, он был эвакуирован из Азовстали. Василий Чаленко – доброволец, терробороновец, командир отделение разведывательного взвода", - заявил Зеленский.

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29 октября Украина и Россия провели очередной обмен пленными: удалось освободить еще 50 украинских военных и двух гражданских.

Среди уволенных — 12 бойцов НГУ, включая двух «азовцев», 18 военнослужащих ВМС, восемь пограничников, девять «терроборонцев», трое воинов ВСУ и двое гражданских.

https://www.youtube.com/watch?v=LoUVKvlUlEU
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Обмен пленными Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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