С февраля из плена освободили более 1300 украинцев 2 декабря, 01:29 Вернувшиеся из российского плена украинские защитники (Фото:Press service of the Ukraine’s Military Intelligence/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 24 февраля из российского плена удалось вернуть более 1300 украинцев.

"Сегодня удалось вернуть домой из российского плена еще 50 украинцев. Четверо офицеров, 46 сержантов и рядовых. Армия, тероборона, нацгвардейцы, ВМС и пограничники. Я благодарю всю нашу команду, которая работает для освобождения украинцев: Буданов, Ермак, Усов, Лубинец. Просто молодцы. Спасибо каждому и каждому, кто помогает!", - заявил президент.

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Зеленский заверил, что Украина вернет домой всех, кого захватили российские оккупанты.

"Вернем и всех остальных! Вся Украина будет свободной. Все украинцы будут дома", - сообщил глава государства.

В четверг, 1 декабря Украина и страна-агрессор Россия провели новый обмен пленными. Домой вернулось 50 украинских военных.

Домой вернулись украинские военные, попавшие в плен в Мариуполе, а также в Донецком, Луганском и Запорожском направлениях. Также среди освобожденных защитников были украинцы, которых россияне содержали в колонии в оккупированной Еленовке Донецкой области.

Прошлый обмен состоялся в субботу, 26 ноября. Тогда удалось освободить 12 украинцев — среди них трое гражданских, а также военные, защищавшие Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.

