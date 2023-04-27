Зеленский назвал количество украинцев, освобожденных из плена

27 апреля, 02:03
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Украинцы, освобожденные из плена 26 апреля (Фото:Coordination Headquarters for Treatment of Prisoners of War/Handout via REUTERS)

Украинцы, освобожденные из плена 26 апреля (Фото:Coordination Headquarters for Treatment of Prisoners of War/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения 24 февраля прошлого года из плена освободили 2279 украинцев.

"Я благодарю всех вас, ребята, кто координирует эту работу: Буданов, Ермак, Лубинец, Усов, Малюк, Клименко… Спасибо каждому и каждой, кто помогает и в ГУР МО, и в Офисе, и в СБУ, и в других наших структурах. Конечно, спасибо отдельно всем нашим воинам на передовой, кто собирает пополнение для обменного фонда. Каждый российский пленный - это возможность обмена нашего человека. Всего возвращено из российского плена за время полномасштабной войны уже 2279 украинцев и украинок", - заявил президент.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/vATVeWbgYBo
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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Пленные Плен Пленный Обмен пленными Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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