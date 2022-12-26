По состоянию на вечер понедельника около девяти миллионов украинцев без электроэнергии — Зеленский 26 декабря, 23:29 Центр Киева во время отключения электроэнергии (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вечером в понедельник, 26 декабря, около девяти миллионов украинцев остались без света.

Глава государства поблагодарил энергетиков, благодаря которым на выходные праздничные дни удалось дать населению больше электричества.

«Хочу поблагодарить всех работников энергетических предприятий, все ремонтные бригады за то, что в эту субботу и воскресенье — на Сочельник и Рождество — удалось дать людям больше энергии», — заявил Зеленский.

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Он подчеркнул, что необходимо предпринять несколько шагов для того, чтобы в следующем году улучшить ситуацию с электроснабжением.

«Сегодня я провел специальное совещание с чиновниками по ситуации в энергетике и инфраструктуре. Готовимся к следующему году — и не только к зимним месяцам. Есть угрозы, которые должны устранить. Есть шаги, которые должны быть сделаны. И государство их обязательно сделает» , — заявил глава государства.

По состоянию на понедельник, 26 декабря, в энергосистеме Украины сохраняется дефицит мощности. Аварийные отключения введены в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях, а также в Киеве.

