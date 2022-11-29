«Будет больше». Для инициативы Grain from Ukraine собрано более 180 миллионов долларов — Зеленский 29 ноября, 01:40 Инициатива Grain from Ukraine направлена на увеличение объемов экспорта украинского зерна (Фото:REUTERS/Jonathan Barrett)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что для реализации инициативы Grain from Ukraine уже собрано более 180 миллионов долларов.

"Объем аккумулированных средств для нашей инициативы Grain from Ukraine растет и уже более $180 млн – это одна из крупнейших украинских гуманитарных инициатив. А будет еще больше", - заявил глава государства.



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Зеленский отметил, что о вкладе в инициативу уже заявили Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Канада, Катар, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения , США, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, ЕС, Южная Корея. Япония, НАТО и ООН.



"Я благодарен всем, кто участвует, кто помогает Украине реализовать нашу формулу мира. Уверен, ее можно реализовать полностью, в частности, пункт о продовольственной безопасности", - заявил президент.

Инициатива Зерно из Украины посвящена вопросу глобальной продовольственной безопасности и имеет целью начать доставку украинского зерна через Черноморский коридор в развивающиеся страны, начиная с сегодняшнего дня, с 90-й годовщины Голодомора. Правительство Украины выделило 900 млн гривен для закупки кукурузы для бедных стран Азии и Африки, сказал в субботу, выступая на саммите по продовольственной безопасности в Киеве, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Речь идет о поставках в Судан, Йемен, Кению и Нигерию.

