Зеленский: Держать в заложниках АЭС — худшее, что могло случиться в истории атомной энергетики 27 марта, 23:25 Рафаель Гроссі та Володимир Зеленський (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что российская оккупация Запорожской АЭС — это худшее, что могло произойти в истории мировой атомной энергетики.

Во время вечернего видеообращения во вторник, 27 марта, Зеленский сообщил, что встретился с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Они обсудили безопасность энергетики и атомных станций.

Видео дня

«Прежде всего, Запорожской АЭС, которую Россия до сих пор использует для радиационного шантажа мира. Никакой другой террорист не доходил в своем цинизме до таких глубин, в которых Россия постоянно ищет и находит новое дно», — сказал президент.

Зеленский поблагодарил Гросси за понимание российской угрозы и за поддержку Украины.

«Держать в заложниках атомную станцию более года — это самое худшее, что могло произойти в истории европейской и в целом мировой атомной энергетики. Чем дольше российская оккупация ЗАЭС будет продолжаться, тем больше угроза безопасности Украины, всей Европы и мира», — подчеркнул Зеленский.

Крупнейшую атомную электростанцию в Европе — Запорожскую АЭС — российские оккупанты захватили после боев в Энергодаре 4 марта 2022 года.

Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

Российские войска обустроили огневые позиции на ЗАЭС и обстреливают оттуда украинские города.