Дефицит электроэнергии сохраняется, несмотря на отсутствие отключений 30 октября — Зеленский

31 октября, 03:33
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране сохраняется дефицит электроэнергии, несмотря на отсутствие отключений 30 октября.

Президент снова призвал украинцев экономить электроэнергию.

"В целом по стране в течение дня не было аварийных отключений - удалось восстановить техническую возможность поставки энергии после произошедших в течение недели российских ударов. Но дефицит генерации все еще сохраняется, поэтому крайне бережное потребление электричества и стабилизационные ограничения должны продолжаться", - заявил глава государства.

Видео дня

https://www.youtube.com/embed/BRX2eHznWIU
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С 10 октября целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине.

18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что за этот период страна-агрессор Россия разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.

Чтобы стабилизировать работу энергосистемы, в разных областях Украины практически каждый день вводят веерные отключения света.

https://www.youtube.com/watch?v=nbTmwAU3PfQ
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Электроэнергия Война в Украине Владимир Зеленский Война России против Украины

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