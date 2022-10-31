Дефицит электроэнергии сохраняется, несмотря на отсутствие отключений 30 октября — Зеленский 31 октября, 03:33 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране сохраняется дефицит электроэнергии, несмотря на отсутствие отключений 30 октября.

Президент снова призвал украинцев экономить электроэнергию.

"В целом по стране в течение дня не было аварийных отключений - удалось восстановить техническую возможность поставки энергии после произошедших в течение недели российских ударов. Но дефицит генерации все еще сохраняется, поэтому крайне бережное потребление электричества и стабилизационные ограничения должны продолжаться", - заявил глава государства.

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С 10 октября целями РФ стали объекты критической и энергетической инфраструктуры по всей Украине.



18 октября президент Владимир Зеленский заявил, что за этот период страна-агрессор Россия разрушила более 30% электростанций в Украине. Он назвал удары оккупантов по украинской энергетической и критической инфраструктуре новым видом терактов.



Чтобы стабилизировать работу энергосистемы, в разных областях Украины практически каждый день вводят веерные отключения света.