Через неделю ВСУ сбили 40 иранских дронов — Зеленский 30 октября, 06:42 Обломки сбитого иранского дрона Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последнюю неделю ВСУ уничтожили 40 иранских дронов Shahed-136.

Также украинские военные уничтожили существенное количество российских ракет, шесть ударных вертолетов оккупантов и несколько их самолетов.

Президент поблагодарил ВСУ за их работу.

Видео дня

"Молодцы, ребята! Благодарю всех наших защитников неба, абсолютно всех — всех зенитчиков, летчиков, мобильных огневых групп, которые выполняют сейчас одну из важнейших стратегических задач — спасают страну от воздушных ударов террористов», — заявил президент.



Инфографика: НВ

В МИД Ирана продолжают утверждать, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России, которая использует их для террора мирных жителей и уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. Там также заявили о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».



Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у США есть доказательства присутствия иранских инструкторов в оккупированном Крыму. По данным Вашингтона, они контролируют атаки беспилотников РФ по инфраструктуре Украины и гражданскому населению.

Газета The New York Times сообщала, что инструкторы из Корпуса стражей исламской революции прибыли в оккупированный Крым для помощи российским операторам беспилотников.



Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.



После первых сбитых иранских дронов Украина не продолжила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.



Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.