Через неделю ВСУ сбили 40 иранских дронов — Зеленский

30 октября, 06:42
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Обломки сбитого иранского дрона Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Обломки сбитого иранского дрона Shahed-136 (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последнюю неделю ВСУ уничтожили 40 иранских дронов Shahed-136.

Также украинские военные уничтожили существенное количество российских ракет, шесть ударных вертолетов оккупантов и несколько их самолетов.

Президент поблагодарил ВСУ за их работу.

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"Молодцы, ребята! Благодарю всех наших защитников неба, абсолютно всех — всех зенитчиков, летчиков, мобильных огневых групп, которые выполняют сейчас одну из важнейших стратегических задач — спасают страну от воздушных ударов террористов», — заявил президент.

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Инфографика: НВ
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Массовое изготовление неядерного оружия стало возможным благодаря снятию большей части санкций с Ирана сразу после подписания им Рамочного ядерного соглашения в 2015 году. (Фото:REUTERS) «Гнездо» дронов-камикадзе. Почему Иран передает Кремлю оружие и ему это сходит с рук — эксперт по Ближнему Востоку

В МИД Ирана продолжают утверждать, что якобы не имеют отношения к поставке дронов-камикадзе Shahed-136 России, которая использует их для террора мирных жителей и уничтожения энергетической инфраструктуры Украины. Там также заявили о готовности к переговорам с Украиной, чтобы «опровергнуть обвинения».

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что у США есть доказательства присутствия иранских инструкторов в оккупированном Крыму. По данным Вашингтона, они контролируют атаки беспилотников РФ по инфраструктуре Украины и гражданскому населению.

Газета The New York Times сообщала, что инструкторы из Корпуса стражей исламской революции прибыли в оккупированный Крым для помощи российским операторам беспилотников.

Министерство иностранных дел Украины призвало Тегеран немедленно прекратить поставки оружия РФ и предупредило об ответственности. Дмитрий Кулеба инициировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

После первых сбитых иранских дронов Украина не продолжила аккредитацию посла Ирана и сократила количество сотрудников в иранском посольстве до нескольких человек.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на американских должностных лиц сообщала, что Иран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса «земля — земля» для войны против Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=AIwOHjQaH-U
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Иран Война в Украине Владимир Зеленский Дроны Война России против Украины

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